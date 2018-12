Wietkwekerij onder podium Krabbendijks dorpshuis had goudmijntje kunnen zijn

KRABBENDIJKE - Wat hadden de 494 hennepplanten aan kilo's wiet en euro's opgeleverd als de kwekerij in het dorpshuis van Krabbendijke niet was ontdekt?

Dat is lastig te zeggen. Soms valt de oogst mee, soms tegen, net als bij elke vorm van tuinbouw. Het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) heeft in 2010 standaardbedragen vastgesteld uit die het OM eist om de illegaal verkregen winst af te romen. Deze berekening wordt sindsdien gehanteerd tijdens rechtszaken.

De gemiddelde opbrengst per plant en de prijs die de teler voor zijn hennep krijgt zijn de basis van de berekening. BOOM gaat uit van 3,28 euro per gram. De wiet gaat dan, vaak via een tussenpersoon, naar de coffeeshop. De consumentenprijs is uiteindelijk drie keer het bedrag dat de kweker ontvangt.

Voor de opbrengst per plant heeft BOOM een tabel opgesteld. Hoe meer ruimte een plant heeft, hoe hoger de opbrengst. Is niet precies bekend hoeveel planten er per vierkante meter staan, dan gaat de officier van justitie uit van 15 per vierkante meter. De planten, die na een week of tien geoogst kunnen worden, brengen per stuk gemiddeld 28,2 gram wiet op ofwel 92,50 euro.

Uitgaande van deze getallen hadden de 494 hennepplanten onder het podium van het dorpshuis 13.931 gram, bijna 14 kilo, wiet kunnen opleveren. Volgens de richtlijn van het Openbaar Ministerie heeft die een waarde van 45.693 euro.

Uiteraard heeft een wietkweker ook zijn kosten. Ook hierbij hanteert het OM standaardbedragen. Een kwekerij van de omvang van die in Krabbendijke vergt 6000 euro aan investeringen (kweekbakken, ventilatie, lampen). Daarbij komen de kosten die elke oogst terugkomen: de stekjes (2,58 euro per stuk), potgrond, steenwol of ander materiaal waarop de planten groeien, water en voedingsstoffen (3,33 euro per plant). Totale kosten: 5,91 euro.

Er kunnen kosten bijkomen voor personeel voor het toppen (2 euro per plant), elektriciteit (als daarvoor betaald is) en huisvesting. Die laatste twee posten zijn voor de kwekerij in Krabbendijke waarschijnlijk niet van toepassing. Of ze personeel zouden hebben ingehuurd is niet bekend.

Als dit hun eerste geslaagde oogst was geweest had het de kwekers, volgens de berekeningen van BOOM, netto 36.773 euro opgeleverd: 45.693 min is 8920 euro (investering plus kosten per oogst). De investering hadden ze in één klap ruim terugverdiend. Zelfs als ze voor duizend euro toppers hadden ingeschakeld.