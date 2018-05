Wietkwekerij in 'babykamer': Goesenaar moet bijna 100.000 euro betalen

Lagere straf voor 'erectiehan­del' in Graauw

13:36 DEN BOSCH - De 54-jarige S.W. is woensdag in hoger beroep in Den Bosch veroordeeld tot een boete van 7500 euro, iets minder dan twee jaar geleden bij de rechtbank in Middelburg. De man verkocht met zijn bedrijf in Graauw geneesmiddelen zonder dat hij de goede vergunning had.