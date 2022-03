Wielrenners kunnen weer lekker ‘afzien’ op kasseistrook bij Clinge

Raad Terneuzen: in sommige gevallen kan het helpen om huiseigena­ren te verplich­ten er zelf in te wonen

TERNEUZEN - In sommige gevallen kan het een wijk, dorp of stad best helpen als eigenaren van woningen worden verplicht er ook zelf te wonen. Een meerderheid van de gemeenteraad wil daarom dat Terneuzen beleid maakt om deze 'zelfbewoningsplicht’ daar waar nodig toe te passen.

11 maart