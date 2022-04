Wielergemeente Hulst krijgt openbaar bikepark

Verzet tegen slootdem­ping en wadi Beachre­sort Nieuwvliet lijkt achter­haald

DEN HAAG – De Raad van State gaat bekijken of het nog zin heeft een inhoudelijke uitspraak te doen over de aanleg van een wadi - een tijdelijke opslagplaats voor regenwater - en het inkorten van een sloot op het terrein van Beachresort Nieuwvliet, bleek vandaag in Den Haag.

6 april