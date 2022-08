Wie weet meer over dit schilderij?

PORTRET Jelt Pekaar, jonge theaterma­ker vol ambitie; ‘Burgemees­ter van Schou­wen-Duiveland lijkt mij een prachtig baantje’

Al is Jelt Pekaar zelf ‘gewoon hetero’, hij roerde de trom toen Schouwen-Duiveland als enige Zeeuwse gemeente volhardde in haar weigering om één keer per jaar de regenboogvlag te hijsen. Dat is typisch voor wannabe burgervader Pekaar.

13 augustus