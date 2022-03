‘Wie niet stemt, moet zijn mond houden’

,,Ik ga stemmen omdat je anders geen commentaar mag leveren. Er zijn er een heleboel die altijd kritiek hebben, op de gemeenteraad, op Provinciale Staten, op de Tweede Kamer. Maar ze gaan niet stemmen. Nou, dan moet je je mond maar houden. Het is niet dat ik me inbeeld dat ik denderend veel invloed heb met mijn stem, maar als je niet gaat, word je geregeerd. Als je wél gaat stemmen kun je de mensen er tenminste op aanspreken als het niet klopt wat ze doen. Of ik vertrouwen heb in de politiek? Jawel. Als je dat helemaal niet hebt, kun je net zo goed niet stemmen. Ze moeten natuurlijk compromissen sluiten, dat is zo klaar als een klontje. Kijk eens wat er in Oekraïene gebeurt. Al dat gemopper hier. Dan denk ik: mooi, maar hier heb je wel de vrijheid om te kiezen wie je wil. Je hebt inspraak en mag nog commentaar leveren ook.”