Wie met het pontje van Sluiskil mee wil moet straks betalen, maar dat hebben de scholieren er graag voor over

Het is vandaag (dinsdag) reden voor een feestje. En de eerstvolgende twee dinsdagmiddagen ook. Want het pontje vaart nog steeds. Sterker nog, meer dan ooit. Dat komt doordat de brug over het Kanaal Gent-Terneuzen een maand gestremd is vanwege onderhoudswerk. Wie met de fiets of te voet het kanaal over wil, kan nu niet anders dan het pontje pakken. Da's een mooie aanleiding om alle overstekers te trakteren op een drankje, snack en muziek. En om zoveel mogelijk abonnementen te verkopen. Want dat het pontje vaart? Dat is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend als het lijkt.