Wie komt er kijken naar Rembrandt van 175 miljoen? Zeeuws Museum houdt rekening met veel belangstelling

Het doek, bijna een jaar geleden aangekocht door de Nederlandse staat, is bezig met een tournee langs alle provincies. Van 31 januari tot en met 28 februari kan het in Middelburg worden bewonderd. Een stormloop van bezoekers is niet uitgesloten, zegt Maaike Ritsema van het Zeeuws Museum. ,,Bij andere musea was er een flinke toestroom. Ik kan me voorstellen dat ook Zeeuwen het heel graag willen zien.”