Luitenant-Kolonel buiten dienst Jacques Brijl is op zoek naar nabestaanden van Jacob (Jaap) van Bendegem en Adriaan Dingeman Versteeg. De twee Zeeuwen maakten deel uit van een groep van 78 Nederlanders die op 20 februari 1942 in koelen bloede werd vermoord door de Japanners. Brijl wil de militairen postuum eren met het Mobilisatie-Oorlogskruis. Daarvoor is hij op zoek naar nabestaanden.

Jacob, of Jaap, van Bendegem was kanonnier bi j het KNIL. Hij werd op 27 mei 1927 geboren in Hengstdijk. Adriaan Dingeman Versteeg was afkomstig uit Zierikzee. Hij werd daar op 29 mei 1917 geboren en was brigadier bij de genie van het KNIL. Nabestaanden van de twee, of mensen die weten waar de nabestaanden te vinden zijn, wordt verzocht dat te melden via bimbo.b@casema.nl.