Wie is de grote liefde van Tanja die ze misliep op Concert at Sea? ‘Zelfs zijn naam weet ik niet’

Oogcontact

De twee maakten zaterdagavond oogcontact bij de bar. ,,Hij had een lichtgrijs petje achterstevoren op en een baardje, lichtbruin, net als zijn haar. Ik denk dat hij een jaar of dertig is”, vat Van den Berge haar onbekende vlam samen. ,,En hij had Allstars aan, heel belangrijk. Wij kijken altijd als eerste wat voor schoenen een man aan heeft. Ja, ze zijn goedgekeurd hoor.”

,,Ook was hij langer dan ik, ik denk 1.85 meter, en hij had een licht T-shirt aan”, vervolgt ze. ,,Zijn naam? Die weet ik dus niet. En ik weet ook niet waar hij vandaan komt. Ik ben helemaal niet op mijn mondje gevallen, maar ik was nu gewoon even van m'n a propos.”

Zelf droeg Van den Berge een geel T-shirt, had ze een excentrieke pet op en droeg ze een gele rugzak. Bij het bier halen kwam het tot een kort gesprek, waarna de man met vier biertjes terugkeerde naar zijn vrienden. Er zou later op de avond na het optreden van Wipneus & Pim een tweede ontmoeting volgen bij een grote tent van biermerk Brand. ,,Maar die tent bleek veel groter dan gedacht. We zijn er een tijd blijven rondhangen, maar we hebben hem niet gevonden. Ik weet zeker dat hij ook serieus was, hij vroeg dat zelfs of ik dat ook was. Maar we zijn elkaar gewoon misgelopen. Dus dan moet het maar zo.”