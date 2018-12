Wie gooit daar de brieven door de bus? Het is de postpiet!

Achter het gedaante van deze Zwarte Piet gaat Athina Leemans schuil. De inwoonster van Rilland is bezorger bij postbedrijf Sandd. Sinds zeven jaar brengt ze in sinterklaastijd de post af en toe rond als het hulpje van de goedheiligman. In het begin deed ze dat vooral ter vermaak van de dorpsbewoners, maar tegenwoordig is het ook wel een statement. ,,Want wij zijn vóór Zwarte Piet’’, zegt ze. ,,Kijk maar naar de versieringen in huis. Alle Pieten zijn hier nog zwart. Een roetveegpiet is voor ons een nep-Piet.’’