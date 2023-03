Wie er naar Zeeland komen? Gewoontedieren!

Het broeit in Burgh-Haamstede; verzet tegen herinrich­tings­plan gemobili­seerd in referendum

Het oproer kraait in Burgh-Haamstede. Anders dan wat de gemeente en dorpsraad doen voorkomen, is het draagvlak voor de herinrichtingsplannen van de vijf kernen in het gebied veel minder groot en bovendien ‘gekleurd’, signaleert SP-fractievoorzitter John Schoon. Zijn partij gaat ‘het andere geluid’ mobiliseren en stuurt zo nodig aan op een referendum voor of tegen het stedenbouwkundig plan dat nu op tafel ligt.