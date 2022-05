Wie een ligplaats zoekt in Zeeland voor zijn boot, moet geduld hebben: ‘Er is niet méér vraag, er is altijd vraag’

Watersport onder Nederlanders is in populariteit gestegen, blijkt uit recent onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en Waterrecreatie Nederland. Een vijfde van alle gezinnen heeft wel een watersportuitrusting, variërend van een zeilboot, sloepje, surfplank of een supboard. Ongeveer 700.000 Nederlandse huishoudens denken er over na om de komende drie jaar (meer) te gaan doen aan een activiteit op het water. De interesse is het grootst voor supboards, sloepen en kajuitboten.