Wie durft?? Walsoorden houdt weer de Nieuwjaarsduik

Discotheek Disco Love komt misschien nog één keer terug; op het water

,,Een invasie van tweeduizend jongeren komt ieder weekend naar Kloosterzande”, meldt een tv-presentatrice ernstig, in 1987. Discotheek Disco Love was toen dé grote trekker voor Bevelandse jongeren. Ze kwamen met de veerboot naar Zeeuws-Vlaanderen om te stappen. Disco Love is al lang dicht, maar ondernemer Arjan de Vlieger heeft plannen voor een bijzondere reünie. Hij wil een Disco Loveboot op de Westerschelde laten varen volgend voorjaar.

7 december