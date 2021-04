Wie binnen 12 uur terug is uit België hoeft niet in quarantaine

Wie de Belgische grens passeert moet een Verklaring op Eer bij zich hebben met daarop de reden van de reis van of naar België. Bijvoorbeeld werk, studie, doktersbezoek of dagelijkse bezigheden als boodschappen gelden als legitieme reden. Vanaf maandag is die Verklaring Op Eer niet meer nodig.

Feitelijk wordt de situatie aan de grens weer zoals voor 27 januari, toen het België het verbod op niet-essentiële reizen invoerde. De Nederlandse regering raadt ook nog altijd vakanties of uitstapjes over de grens af. Het dringende advies blijft: ga niet naar het buitenland. Maar een Belgisch inreisverbod is er niet meer. Wel moeten mensen die langer dan 48 uur in België blijven een zogeheten Passagier Locatie Formulier invullen en in quarantaine gaan. Overigens, onbezorgd winkelen op de Antwerpse Meir of in de Gentse Veldstraat is er de komende week nog niet bij. Vanaf 26 april mogen winkels in België zonder afspraak klanten ontvangen.