White Lies op Vestrock: een beetje vlak, maar wel lekker

Gouden greep: Davina Michelle in de vroege middag op Vestrock

15:33 HULST - De carrière van zangeres Davina Michelle is in een jaar tijd in zo'n stroomversnelling geraakt, dat een optreden iets later op de tweede dag van Vestrock best rechtvaardig zou zijn geweest. Maar je kunt het ook anders uitleggen: het was een gouden greep om haar al zo vroeg te laten optreden.