Whisky Festival: genieten van Schots godenvocht in Hulst

De tweede editie van het Hulster Whisky Festival was wederom een groot succes . Deze keer in een nog grotere zaal en de rek is er volgens organisator Denny ‘Mister Whisky’ Mac Taggart nog lang niet uit. Volgend jaar wordt het festival, waar bezoekers van heinde en verre op af kwamen, nóg groter van opzet.

Dat klinkt de echte liefhebbers als muziek in de oren. ,,Op whiskyproeverijen ga ik echt op zoek naar die éne variant, die ik nog nooit geproefd had, die ik nog niet kende, of waar ik al zo lang naar op zoek was”, zegt whiskyfan Kees Somers uit Terneuzen. ,,Even goed proeven voordat je er meteen een fles van koopt.” Hij is, samen met twee van zijn maten, voor de gelegenheid in een kilt gestoken. ,,Wat we eronder aan hebben? Ga maar op je knietjes!”