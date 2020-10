Wethouders Hulst hebben geen flauw idee hoe ze aan corona zijn gekomen

Alex Minderhoud begint petitie tegen sluiting Zeeuwse horeca

18 oktober MIDDELBURG - De Zeeuwse horeca-ondernemer Alex Minderhoud is een online handtekenenactie begonnen om de sluiting van cafés en restaurants in de provincie ongedaan te maken. De petitie was zondagavond al 1600 keer ondertekend.