Wethouder Terneuzen: ‘Luchtvervuiling in Kanaalzone baart grote zorgen’

Deze zeven Zeeuwse monumenten krijgen geld voor fikse opknap­beurt

MIDDELBURG - De provincie draagt bijna 1,9 miljoen euro bij aan de restauratie van zeven rijksmonumenten. Onder meer drie molens krijgen subsidie: de Harmonie in Biervliet, Nooitgedacht in ’s-Heer Arendskerke en de Zwaan in Kerkwerve.

12 juli