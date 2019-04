Wethouder Babijn moet opstappen

Direct een baan en gratis rijbewijs op de koop toe

19:08 GOES - De nood op de Zeeuwse arbeidsmarkt is zo hoog dat personeelsleveranciers alles uit de kast trekken om aan arbeidskrachten te komen. Uitzendbureau LevelPlus en het Walcherse reïntegratiebedrijf Orionis gaan in een nieuw project heel ver: gratis rijbewijs, gratis opleiding en behalve motivatie geen enkele opleidingseis.