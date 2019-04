Wethouder Babijn krijgt nauwelijks steun en stapt zelf op in Sluis

24 april: Workshop ‘Gekke Bekken’ in Museum Hulst

19:57 Tot 30 juni is zowel in het ‘s Landshuis in Hulst als in Museum Hulst een expositie te zien van de schilder Kornelis Huineman. Naast landschappen en gebouwen was Huineman ook een schilder van vele zelfportretten. Op 24 april is er in Museum Hulst van 14.00 uur tot 16.00 uur een workshop ‘Gekke bekken’ door Kreatieve Vorming Hulst onder leiding van docent Martijn Tharner. Deze workshop is bedoeld voor kinderen van acht tot en met veertien jaar. Opgeven kan via info@museumhulst.nl.