Westerscheldetunnel vanaf vrijdag soms dicht voor onderhoud

VLISSINGEN - Verkeer door de Westerscheldetunnel kan in de week van 16 tot en met 23 maart hinder ondervinden van werkzaamheden. Er wordt gewerkt aan onder meer stoplichten, slagbomen, hoogtedetectie (te hoge vrachtwagens) en informatieborden. Tijdens de werkzaamheden is op een deel van de route in beide richtingen maar één rijbaan vrij of is de tunnel geheel afgesloten.