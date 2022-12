Westerschelde Ferry duikt diep in de rode cijfers en verhoogt de tarieven

De tarieven stijgen met ruim 7 procent. De prijs van een enkele reis in het hoogseizoen gaat van 4,80 naar 5,20 euro. In het laagseizoen betaal je 3,70 euro, 25 eurocent meer dan dit jaar. De toeslag voor het meenemen van een (brom)fiets gaat naar 1,10 euro. Voor voetgangers met een B-tag kost een losse overtocht voortaan 3,05 euro, ongeacht het seizoen. Nu is dat nog 2,84 euro.