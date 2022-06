Westdorpe geniet van kunst en herinneringen

Zeeuwen en Oostenrij­kers kunnen elkaars horecaza­ken versterken: ‘Oplossing voor personeels­te­kort’

VLISSINGEN - Het zou een oplossing kunnen zijn voor het personeelstekort in de Zeeuwse horeca. Via een nieuw uitwisselingsproject van onderwijsinstelling Scalda en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Zeeland, trekken Zeeuwen in de winter naar Oostenrijk en in de zomer komen Oostenrijkers deze kant op.

