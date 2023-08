Werkstraf voor jarenlang misbruik van nichtje in Burgh-Haamstede

Nelleke Baldé laat zich in België niet tegenhou­den door de stormachti­ge omstandig­he­den

Na haar deelname aan de Ironman in Zwitserland is de conditie van Nelleke Baldé ui Grijpskerke nog steeds uitstekend. In de omgeving van Brugge pakte ze in Jabbeke de winst op de triatlon bij de vrouwen D40, over een parkoers van in totaal 111 kilometer.