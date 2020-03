Werknemers ongehinderd de grens over, bedrijven hebben zich goed voorbereid

Al midden vorige week heeft chemiebedrijf Dow in Terneuzen actie ondernomen, meldt woordvoerder Tim Brouwer. Dow heeft aan alle Belgische medewerkers een werkgeversverklaring gegeven. Zij kunnen daarmee bij controles aantonen dat zij voor hun werk moeten reizen in België en de grens over moeten. Zorginstelling ZorgSaam, waar vrij veel Vlaamse artsen in het ziekenhuis in Terneuzen werken, en kunstmestfabriek Yara in Sluiskil hebben hetzelfde gedaan.