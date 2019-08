Werknemers Dok14 redden Belgische vrouw van verdrinkingsdood: ‘Ze ging opeens kopje onder’

“De vrouw zei in het Frans dat ze wilde zwemmen", zegt Lotte van Hal (20) van Dok14. "Wij zeiden tegen haar dat het veel te gevaarlijk is. Het water was ijskoud.” De vrouw sloeg hun waarschuwing in de wind en ging toch het water in. De jongeren besloten haar in de gaten te houden voor het geval het mis zou gaan. Dat bleek al snel het geval.