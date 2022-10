Werkdruk en stress raken ook Zeeuwse Kamerleden: ‘Ik kijk niet meer op Twitter en Facebook’

Binnenkort ook in- en uitchecken met pinpas en gsm in alle Zeeuwse bussen

Vanaf 26 oktober kunnen reizigers in alle bussen in Zeeland ook in- en uitchecken met de pinpas en betaalapps op mobiele telefoons. De aloude ov-chipkaart staat op de nominatie te verdwijnen. Naar verwachting gebeurt dat eind volgend jaar.

