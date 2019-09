Werk voor waaghalzen

10-18 september: Filmverto­nin­gen over oorlogs­tijd in Axel

16:04 Het Warenhuis in Axel vertoont in september films over oorlogstijd. Van 10 tot en met 18 september zijn er drie films te zien: Met Pesach eten we matzes, Een achterhuis in Axel en Een echte Peereboom. Ze gaan over de Jodenvervolging en een Joodse familie uit Amsterdam en Vlissingen. Aanmelden voor de filmavonden op 12 en 17 september is verplicht en kan via aanmelding@hetwarenhuis.nl. Meer informatie over de vertoningen is te vinden op www.hetwarenhuis.nl.