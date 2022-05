Wereldrecord voor Zeeuws Veilinghuis: Hofker voor 1,6 miljoen euro onder de hamer

PORTRET Acronius Kramer: ‘Waarom ik? Er zijn er zo veel meer die een lintje verdienen’

Acronius Kramer (1952) is twee weken geleden geridderd. De Goesenaar is er zichtbaar door geroerd. Het doet hem veel dat zijn vrijwilligerswerk bij onder meer atletiekvereniging AV’56, de Delta Ride for the Roses en de Protestantse Gemeente Goes wordt gewaardeerd. Tegelijk voelt hij ongemak. Worden anderen niet over het hoofd gezien?

13 mei