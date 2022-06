Wendy Janse bekommert zich om Zeeuwse kustvogels: ‘Nestje mislukt, dachten we. En ineens achter ons: pwwiet!’

Twee maanden oud is hij, baby Lio. In zijn rompertje en met een grote speen in zijn mond ligt hij vanuit zijn schommelstoel te luisteren naar het gezang van merels, mussen en winterkoninkjes. Een heggenmus vliegt over met een snavel vol takjes. Lio geeft geen kick. Hij wordt er rustig van. In zijn prille bestaan heeft hij al meer vogels gezien dan menig volwassene.