Wemeldinge raakt busverbinding kwijt; lijn 27 rijdt vanaf eind 2024 niet meer over dorp

Meteoor scheert ‘rakelings’ over Middelburg

Een meteoor is in de nacht van zondag op maandag vlak over Middelburg gescheerd. De vuurbol verscheen rond 00.10 uur boven onze provincie. ,,Voorlopige berekeningen tonen aan dat de meteoor tot mogelijk 37 kilometer hoogte boven Middelburg is doorgedrongen. Dat is extreem diep in de atmosfeer”, laat Rijk-Jan Koppejan van Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen weten.