Welkom, welkom! Zeeland bereidt zich voor op het drukste weekeinde van het toeristenseizoen

Vrijdag en zaterdag komen ze massaal aan, want Duitsland en België hebben tegelijk met de Nederlanders vrij. In Oostkapelle opent Duno Lodges de deuren, fraai gelegen in de duinen. De spliksplinternieuwe ‘strandhuisjes’ zitten gelijk vol. De matrassen net uit het plastic, de op maat gemaakte kledingkasten net afgetimmerd, de sauna’s nog geurend naar vers hout. Zó nieuw, dat het voor iedereen even wennen was. ,,We hebben in de kerstvakantie proefgedraaid en daarna nog een en ander aangepast”, zegt Ron Bouwman, die Duno Lodges liet bouwen. Hij is eigenaar van Bomont, een keten van dertien kleding- en interieurwinkels. Dat is goed te zien in de inrichting van Duno, die helemaal de landelijk-luxueuze Bomont-sfeer ademt. Dit weekeinde zijn alle dertien appartementen verhuurd.