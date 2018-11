Welke Zeeuwse ridder is zijn lintje kwijt?

VOGELWAARDE - Ergens in Zeeuws-Vlaanderen loopt een ridder rond die zijn lintje mist. Zijn of haar draaginsigne werd maandag in Vogelwaarde gevonden.

Ellen de Feijter uit Zaamslag vond de koninklijke onderscheiding op de parkeerplaats aan de populierenstraat. ,,Zie ik dat nou goed? dacht ik direct? Ik herkende het direct want ik heb in het verleden wel eens mensen voorgedragen voor een onderscheiding. Het lag er volgens mij wel al een poosje. Ik heb het maar meegenomen en op Facebook en Prikbord van Zeelandnet gezet omdat ik dacht dat dat vast wel iets was dat iemand graag weer terug zou hebben.”

Lintje

De door De Feijter gevonden koninklijke onderscheiding is het draaginsigne dat hoort bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau en daar zijn er niet heel veel van in Zeeuws-Vlaanderen. Het draaginsigne wordt in de volkmond een lintje genoemd. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen bestaat het overgrote deel van de onderscheidingen uit het toekennen van het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Behalve de medaille, krijgen gedecoreerden ook een draaginsigne dat in een revers gespeld kan worden.

Dat De Feijter met een lintje van een ridder in de orde van doen had is te zien aan het kroontje. Een draaginsigne van een lid heeft geen kroontje en bestaat alleen uit een oranje, blauw, wit strikje.

Gemeente

Volgens Micaëla de Feijter, woordvoerder van de gemeente Hulst zal de gemeente Hulst zich over zaak buigen. ,,Wij gaan de vindster vragen het lintje op het stadhuis af te geven en dan gaan proberen wij de eigenaar te traceren.”