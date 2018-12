Welke Zeeuwse restaurants krijgen of verliezen vandaag een Michelinster?

Zeeland telt momenteel acht sterrenrestaurants. Grote winnaar vorig jaar was Inter Scaldes uit Kruiningen die de felbegeerde derde ster erbij kreeg. De Kromme Watergang in Hoofdplaat staat met twee sterren daar net onder.

De overige restaurants met één ster zijn Katseveer in Wilhelminadorp, La Trinité in Sluis, Pure-C in Cadzand, 't Vlasbloemeken in Koewacht, Spetters in Breskens en AIRrepublic in Cadzand.