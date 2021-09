Welke van deze vijf wil Terneuzen als icoon van de stad?

Een Maori-tat­too uit de polder bij Driewegen

11 september TERNEUZEN/DRIEWEGEN - Vele tienduizenden tattoo's zette artiest Wilco Verherbrugge (63) sinds 1996 in zijn studio Gekko Tattoos in de Terneuzense binnenstad. Wilco is het inkten nog lang niet zat en gaat verder in zijn nieuwe zaak; aan huis in de polders bij Driewegen.