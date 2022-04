Welke stunt zou Bløf wel willen uithalen in Zoutelande? Beluister het in deze podcast

,,Als we dingen anders hadden gedaan, was dit niet gebeurd", zegt Paskal in deze aflevering van de podcast over de dertigjarige geschiedenis van de nog steeds uiterst succesvolle band. ,,Als ik over mezelf spreek. Ik ben wel heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf opgeblazen op het podium om het maar zo goed mogelijk te doen. Vaak vanuit onzekerheid. Als ik die opnames nu terugzie, verdraag ik dat niet. Ik kan er niet naar kijken. Dan denk ik: ‘Jongen, doe toch eens rustig.’ Maar ja, als ik toen rustig had gedaan en het niet heel belangrijk had gevonden en me niet zo had opgeblazen, dan waren we hier misschien wel niet gekomen."