Welke kant gaat het op in Terneuzen? De politieke verkenningen zijn begonnen

,,We praten met iedereen’’, zegt Van Hulle. Met zeven zetels kwam TOP/GB als grootste uit de verkiezingen. Het is gebruikelijk dat de grootste fractie de dans na de verkiezingen begint. Samen met de gemeentesecretaris en de griffier gaat Van Hulle nu als verkenner aan de slag. Zeker is al wel dat hij drie partijen nodig heeft om aan een meerderheid van tenminste zestien zetels te komen. TOP/GB en CDA zijn samen goed voor twaalf zetels. Tel daar in elk geval één partij met drie zetels (VVD, PvdA of PVV) bij op. Dan moet er dus nog een vierde partner worden gevonden.