Welke foto van Zeeland is het allermooist?

19 november: themabij­een­komst over ‘Het Cubaanse zorgmodel’ in Terneuzen

12:06 Op 19 november is er een themabijeenkomst gepland: “Het Cubaanse zorgmodel: een alternatief voor de zorg in Nederland”. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen (ZorgSaam) Kerkzaal aan de Wielingenlaan 2 Terneuzen. Tijdens de themabijeenkomst zal Paul Jonas (arts en docent, verbonden aan het LUMC), vertellen waarom de Cubaanse zorg onze aandacht verdient. Aan de hand van praktische voorbeelden zal hij, samen met wijkverpleegkundigen, vanuit eigen ervaring met de zorg in Cuba, handvatten bieden om ons verder te helpen met de strijd voor betere zorg in Nederland. Toegang is gratis en de bijeenkomst begint om 19.30 uur.