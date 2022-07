Weinig inwoners, maar veel te doen: in Terhole hoef je je niet te vervelen

‘Wanneer je ouder bent, ga je de ruimte in Zeeland waarderen’

Samen met zijn vrouw Susan woont Henk van der Meer (68) al bijna vijftig jaar in Amsterdam. Beiden groeiden op in Zeeuws-Vlaanderen, hij in Terneuzen, zij in Hulst. Zeeland blijft fijn om te bezoeken, maar teruggaan is nog nooit een optie geweest. Daarvoor is hun plekje in Amsterdam-West te bijzonder.

10:24