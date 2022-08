Wegens succes herhaald: gratis Zeeuwse boompjes

Het gaat om een actie die ZMf samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Velt Zeeuwse Eilanden organiseert. Vorig jaar was het een groot succes. Zodra de actie werd opengesteld, werd ZMf overspoeld met bestellingen. Al op de eerste dag was een groot deel van de in totaal 4000 boompjes vergeven.

Alle Zeeuwse gemeenten doen mee. Inwoners kunnen vanaf dinsdag 13 september om 09.00 uur bestellen via de website van ZMf. Per gemeente is een beperkt aantal boompjes beschikbaar. In Tholen zijn dat er meer dan in de andere gemeenten.

Er geldt een maximum van zes exemplaren per bestelling. Belangstellenden kunnen kiezen uit vier soorten bomen (boswilg, linde, wilde walnoot en wilde appel) en diverse soorten struiken (eenstijlige meidoorn, groene hazelaar, gelderse roos, gele kornoelje, hulst en wilde liguster).

Uitdeeldag op 10 december

De bestellingen kunnen alleen worden opgehaald op de ‘uitdeeldag’: zaterdag 10 december tussen 11.00 en 16.00 uur. Daarvoor zijn in totaal elf afhaallocaties aangewezen, verspreid over de provincie. Voor Tholen zijn er – vanwege het grotere aantal boompjes – twee extra ophaaldagen: donderdag 8 en vrijdag 9 december.

De actie is onderdeel van de landelijke campagne Plan Boom. Daarbij is het streven de komende jaren extra bomen te planten in tuinen, bermen, plantsoenen en parken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Ook particulieren kunnen daaraan bijdragen door boompjes in hun eigen tuin te planten.