Wegdek komt halve meter omhoog door hitte in Biggekerke

VIDEO 70.000 m2 tarweveld verwoest in Nieuwer­kerk. Eigenaar: ‘Vooral angst dat vuur zou overslaan’

8:03 NIEUWERKERK - Agrariër Hanne Doeleman zat enkele uren na de grote brand op zijn tarweveld bij Nieuwerkerk alweer op de machine om de rest van zijn tarwe te oogsten. Maar liefst 7 hectare ging in rook op, goed voor een schadepost van zo'n 15.000 euro. ,,Dat overkomen we wel. Ik was vooral bang voor het bedrijf Hanse Staalbouw.”