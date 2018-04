Weg met de regen, zomerse dagen komen er aan

In Terneuzen bewusteloos gevonden man nog kritiek

12 april TERNEUZEN De 41-jarige Utrechtenaar die in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 maart bewusteloos is aangetroffen op de Scheldeboulevard bij het Churchill Hotel in Terneuzen, ligt nog altijd in kritieke toestand in een ziekenhuis in België.