Weer walviskadaver van 13 meter aangespoeld op Neeltje Jans

Waterdruk hersteld in Tholen, Lepelstraat en Halsteren

11 december HALSTEREN - In Halsteren, Tholen en Lepelstraat is de waterdruk weer hersteld. De waterdruk viel gedurende twintig minuten uit als gevolg van een technische storing bij de zuiveringsinstallatie in Halsteren. Volgens een woordvoerder van Evides Waterbedrijf is de waterdruk nu weer op orde.