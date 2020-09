Weer volop diefstallen van luxe tuinsets in Zeeland: 11 aangiftes in paar weken tijd

Zij hebben geluk en betalen een paar duizend euro minder voor hun allereer­ste huis

De overdrachtsbelasting voor jonge huizenkopers is vanaf 2021 verleden tijd. Doel: de positie van starters op de woningmarkt verbeteren. Dat is ook in Zeeland hard nodig. Of het helpt is zeer de vraag. ,,Dit drijft de huizenprijzen juist op."