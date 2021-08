Weer vier jongens (14-18 jaar) opgepakt na golf van geweld in Zeeland, totaal aantal verdachten nu op negen

Dit is de stilste bushalte van Zeeland: 'Alleen fietsers schuilen er voor de regen’

11 augustus WATERLANDKERKJE - In het gehucht Turkeye bij Waterlandkerkje is het een gebeurtenis als de bus stopt. Er is een echte halte, maar die wordt nauwelijks gebruikt. ,,Of ik wel eens iemand in het bushokje zie? Ja, fietsers. Om te schuilen als het regent.”