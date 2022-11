Weer toeristisch record: Nog nooit was het in het voorjaar zo druk in Zeeland

Begin dit jaar zat Nederland nog midden in de coronapandemie. Daardoor kozen veel Nederlanders voor een vakantie in eigen land. ,,In Zeeland was de impact van de coronapandemie hevig, maar bleef het beperkt in vergelijking met andere regio’s", stelt het Zeeuwse Kenniscentrum. ,,In 2021 was het aantal overnachtingen in Zeeland alweer op het peil van vóór corona. Daarmee deed Zeeland het veel beter dan de landelijke trend. Binnen de Zeeuwse toeristische sector waren de verschillen echter groot. Met name vakantieparken en campings keerden terug naar hun oude niveau, maar hotels en groepsaccommodaties bleven achter qua herstel. Waar in 2020 de zomer alle overnachtingsrecords brak, was dat in 2021 het najaar. Nog nooit werden zoveel overnachtingen in september en oktober geteld als in 2021, vooral veroorzaakt door de terugkeer van Duitse toeristen.”