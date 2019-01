Weer recordaantal passages in Westerscheldetunnel: ruim 7,5 miljoen

30 januari: Mountainbi­k­e­cli­nics voor jeugd in Hulst

17 januari Vanaf eind januari zijn er vier mountainbikeclinics voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar in Hulst. Met de gratis clinics haakt Stichting Hulst voor Elkaar samen met Wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen in op de Vestingcross die half februari verreden wordt. Tijdens de clinics krijgen de kinderen verschillende technieken onder de knie en wordt er gecrost. De mountainbikeclinics worden gehouden op vier verschillende data en op diverse locaties in de gemeente Hulst. Op 30 januari is de clinic van 14.30 uur tot 16.00 uur (vertrek vanaf de Liniedijk ter hoogte van de Koolstraat in Hulst). Op 6 februari is de clinic van 14.30 uur tot 16.00 uur (vertrek ter hoogte van Zoutestraat 109, Hulst). Op 13 februari is de clinic in Kapellebrug, van 14.30 uur tot 16.00 uur (vertrek vanaf parking Najade, Roskamstraat 44). Op 16 februari mogen de kinderen op het parcours van de Vestingcross rijden, van 13.00 tot 14.30 uur (vooraf melden bij parking HVV’24 aan de Zandstraat). Deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via e- mail: sportenbewegen@hulstvoorelkaar.nl. Vermeld bij aanmelding naam, leeftijd, telefoonnummer, school en of je een mountainbike mee kunt nemen. Schrijf er ook bij welke dag(en) je mee wilt doen. Kinderen die geen mountainbike hebben, kunnen er een lenen.