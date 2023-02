Weer of geen weer, de loodsboten varen uit

Woningin­bre­kers op heterdaad betrapt in Goes

Twee woninginbrekers die het voorzien hadden op een huis aan de Populierenstraat in Goes zijn zondagavond op heterdaad betrapt. De politie rekende een 23-jarige man uit Veenendaal snel in. Daarna kwam de politiehond een 25-jarige man uit Nieuwegein op het spoor. Beiden zitten vast voor verder onderzoek.

6 februari