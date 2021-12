Weer enorme vuurwerkvangst, dit keer in Oostburg

Deze week werd ook al een enorme partij vuurwerk in beslag genomen in Hulst. In Zeeuws-Vlaanderen wordt nu in de avonduren gericht gecontroleerd op Nederlanders die in België vuurwerk kopen. Afgelopen vrijdagavond en -nacht is in Terneuzen de jacht op vuurwerk en overlastgevers geopend met drie bikers, enkele rechercheurs en een opvallende politie-eenheid. Hierbij is illegaal vuurwerk aangetroffen. Zondag werd in een auto in Terneuzen 18 kilo consumentenvuurwerk gevonden.